Персональный подбор кредитов и займов

Самый простой вариант в течение 14 дней правильно юридически оформить заявление (претензию, до судебное обращение) о расторжение договора страхования и возврате ранее уплаченных денежных средств за договор страхования. Не стоит забывать, что обязательно необходимо отправить заявление (претензию, судебное обращение) ценным письмом с почтовой описью, чтобы в ней было указано, к примеру до судебное обращения о расторжение договора страхования (номер договора и дата заключения) и возврате денежных средств за страхование в размере указанным в договоре.

Другой вариант развития ситуации. Заемщик оформил кредит к примеру на 24 месяца, сумма кредита 1 000 000 руб. 00 коп., из данных средств 100 000 руб. 00 коп. (страховая премия) пошли на оплату услуг страхования. В период 14 дней, заемщик не обращался ни в кредитную, ни в страховую организацию. Кредит он выплатил - досрочно, к примеру на 12 месяцев. Гражданское законодательство предоставляет возможность, на частичный возврат стоимости страхования (страховой премии), при досрочном прекращении договора страхования, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование- п. 3 ст. 958 ГК РФ. Расчет, который подлежит возврату следующий за 24 месяца стоимость страхования составила - 100 000 руб. 00 коп., за 12 месяцев стоимость страхования составила - 50 000 руб. 00 коп., так как заемщик погасил кредит досрочно за 12 месяцев, значит ему должны вернуть сумму за страхование в размере 50 000 руб. 00 коп. В этом случае, также пишется обращения с требованием о расторжение договора страхования, а также выплаты страховой премии за неиспользованный период страхования, в нашем примере это 12 месяцев- 50 000 руб. 00 коп. Если заемщик отказал в выплате стоимости страхования, или проигнорировал требования заемщика, дальнейшие истребование стоимости услуг страхования, происходит в судебном порядке. Стоит обратить Ваше внимание на то, что в этом случае возврат страховки возможен, если страховая выплата связанна с размером кредиторской задолженности при наступлении страхового случая. Только в этом случае есть возможность вернуть страховку по кредиту.

Необходимо отметить и тот факт, что наличие этого условия необходимо только, до 01.09.2020, а после наличие, или отсутствие этого условия не обязательно. При данных обстоятельствах, заемщик также вправе претендовать, на частичный возврат стоимости страховых услуг, по своему кредитному договору. юрисконсульт.com